Наполнить сайт wordpress

Имеется 46 статей объемом 3-5к знаков, нужно их добавить в блог на вордпрессе, попутно разбавляя текст тематическими картинками, добавляя теги и категории.

Всего придется добавить 23 категории. К каждой категории и посту нужно будет подбирать картинку в шапку. К постам отдельно thumbnail + картинки в сам текст.

У всех картинок нужно будет заполнять alt

Картинки искать и подбирать по смыслу самому.

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