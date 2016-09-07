Наполнить сайт wordpress

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Имеется 46 статей объемом 3-5к знаков, нужно их добавить в блог на вордпрессе, попутно разбавляя текст тематическими картинками, добавляя теги и категории.
Всего придется добавить 23 категории. К каждой категории и посту нужно будет подбирать картинку в шапку. К постам отдельно thumbnail + картинки в сам текст.
У всех картинок нужно будет заполнять alt
Картинки искать и подбирать по смыслу самому.
Пишите ваши предложения по стоимости и срокам
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