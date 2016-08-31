Написание отзывов с разных аккаунтов

Необходимо написать отзывы на ру/англ/фр/ или какие то еще языки которые будет знать исполнитель. Сайты и темы уточним при переписки+ соц сети. Тема- туризм.

3 отзывов в день на 3-х сайтов с разных акаунтов на протяжении 10-ти дней (публикация через день, не в каждый день). Итого 9 отзывов за раз/ через день/ период 10 дней/ 45 итого отзывов