Написание отзывов с разных аккаунтов

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок241 просмотр
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Необходимо написать отзывы на ру/англ/фр/ или какие то еще языки которые будет знать исполнитель.  Сайты и темы уточним при переписки+ соц сети. Тема- туризм.

3 отзывов в день на 3-х сайтов с разных акаунтов на протяжении 10-ти дней (публикация через день, не в каждый день). Итого 9 отзывов за раз/  через день/ период 10 дней/ 45 итого отзывов

7 лет назад
bttravel
49 летМолдова
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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