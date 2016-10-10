Постинг в соцсетях, форумах (написание и размещение отзывов)

Здравствуйте. Необходим ручной постинг в соцсетях, форумах, комментариях постов блогов и т.д. и т.п. - отзывы-посты объемом 300-400 знаков + ссылка на наш сайт.

Инструкцию по размещению постов предоставляю, список ресурсов, на которых необходимо оставить отзыв предоставляется (искать самостоятельно форумы, блоги не надо).

Жду ваших предложений (Пишите обязательно: количество постов и стоимость за 1 пост, а также какие сроки).