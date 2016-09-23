Написать описания к 1000 видео.

Есть стартап. Видеохостинг. Необходимо написать много коротких описаний к каждому видео. Нужно перевести заголовок с английского на русский, или написать свой заголовок.

Написать описание, краткое, что происходит на видео.

Проставить теги на русском языке под видео.

Определить на каком языке говорят в видео. И проставить это.

На первое время планируется 1000 видео.

Особых требований по поисковыми оптимизациям нет. Много расписывать то же не надо.

Предпочтение отдается демпингу цены.