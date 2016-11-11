Наполнить сайт контентом

$5
Наполнение сайтовЗавершен23 заявки271 просмотр
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Сайт на Wordpress. Наполнить сайт контентом. Объем работы обсудим по скайпу.

7 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
35 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
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Оперативный, приятный в общении заказчик. Оплата вовремя, без задержек + всегда на связи, все вопросы можно обсудить. Рекомендую всем!
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