Здравствуйте Необходимо заполнить характеристики у товаров в интернет-магазине техники. Сайт на Битриксе общее количество примерно 5500 пишите в лс, скину адрес сайта и более подробно обсудим задание
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Wordpress. Наполнить сайт контентом. Объем работы обсудим по скайпу.
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