Собрать список каналов YouTube

$5
Наполнение сайтовЗавершен9 заявок267 просмотров
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Привет!

Есть необходимость собрать список из 500 каналов на YouTube по заданным критериям и внести это дело в гугл докс

7 лет назад
kosgtx
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена первоклассно, небольшая задержка по времени, но итого высокое качество. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик!! Рекомендую к сотрудничеству. Приятный в общении человек. С пониманием отнесся к задержке по времени выполнения проекта. Мгновенная оплата.
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