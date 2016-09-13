Собрать список каналов YouTube

Необходимо написать отзывы на ру/англ/фр/ или какие то еще языки которые будет знать исполнитель. Сайты и темы уточним при переписки+ соц сети. Тема- туризм. 3 отзывов в день на 3-х сайтов с разных акаунтов на протяжении ...