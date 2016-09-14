Наполнение на опенкарт

Сайт на Wordpress. Наполнить сайт контентом. Объем работы обсудим по скайпу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнять товары, категории на опенкарт, информацию копировать со старого сайта( описание,картинки, title и т.д), в карточках товара необходимо заполнять атрибуты и фильтры.
Цена одной страницы - 13 руб. всего около 150 страниц.
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