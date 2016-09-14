Наполнение на опенкарт

Необходимо выполнить работы по наполнению сайта и адаптации шаблона. Сайт создан на CMS Joomla последней версии. На сайт установлен коммерческий шаблон со всеми необходимыми компонентами. У нас есть видение где на сайте должна располагаться какая информация, т.е. ...