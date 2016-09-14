Наполнение на опенкарт

$30
Наполнение сайтовЗавершен19 заявок310 просмотров
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Требуется наполнять товары, категории на опенкарт, информацию копировать со старого сайта( описание,картинки, title и т.д),  в карточках товара необходимо заполнять атрибуты и фильтры.

Цена одной страницы - 13 руб. всего около 150 страниц.

7 лет назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kpacoma81
Оксана 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$2
3 дня
Все ок
Рада что все ок. Довольна сотрудничеством! Рекомендую!
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