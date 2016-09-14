Доработка карточек товара, наполнение

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Нужно дозаполнить карточки по 92 товарам на сайте.

  • Стоимость 20р/карточка
  • Оплата 100% предоплата безналичным платежом
  • Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту
  • Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного задания
  • Возможность последующей поддержки и устранения ошибок требуется
  • Штрафные санкции за невыполнение обязательств не предусмотрены
7 лет назад
fifz
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$900
10 дней
Блестящее исполнение, с Лерой приятно работать! Даже оперативно выявляет недоработки проекта в течение исполнения заказа, о которых не было обговорено. Профессиональный подход, рекомендую! Останетесь довольны =)
С Олесей работать очень приятно: четкие задачи, своевременная оплата. Рекомендую!