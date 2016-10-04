Нужно перелить около 500 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе (у одного товара могут быть несколько размеров или цветов). Фото, в основном, в облаках - на mail или яндекс. Срок - до 17 сентября. Жду откликов, исключительно, от ответственных исполнителей и кто имеет подобный опыт с Битриксом. Сайт galatekstil.ru