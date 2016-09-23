Ручное размещение информации о сайте на досках объявлений

Есть 28 статей. Их необходимо выложить и оформить на сайте WordPress. Что входит в оформление: [list][*]Вставить картинку-миниатюру;[*]Выделить в тексте заголовки;[*]оформить списки в тексте;[*]оформить важные фрагменты текста, как цитаты;[*]добавить видео по теме с нашего YouTube-канала.[/list]Стоимость оформления 1 статьи ...