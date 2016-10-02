Контент-менеджер для оформления сайта с услугами

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок265 просмотров
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Сделать постинг и оформление текстов написанных копирайтером. Тексты красиво отформатировать, оформить загловки (h1-h3), добавить мета-теги для статьи(description,title,keywords), и т.д.  К текстам подобрать картинки, доработать их в фш, если будет такая необходимость. Сделать перелинковку с другими материалами. Добавить таблицы/графики, если требуется для материала. 

Конечный результат работы - красиво оформленный и лёгкий для восприятия людей материал, одновременно  правильно оформленный с точки зрения HTML.

Прошу называть цену за 1 материал и дать ссылку на те материалы, которые вы оформляли ранее подобным способом. 

7 лет назад
dsa046
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$5
2 дня
Понравилась работа с Софией. Быстро, просто, в срок.
Спасибо!!!
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