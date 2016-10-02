Контент-менеджер для оформления сайта с услугами

Сделать постинг и оформление текстов написанных копирайтером. Тексты красиво отформатировать, оформить загловки (h1-h3), добавить мета-теги для статьи(description,title,keywords), и т.д. К текстам подобрать картинки, доработать их в фш, если будет такая необходимость. Сделать перелинковку с другими материалами. Добавить таблицы/графики, если требуется для материала.

Конечный результат работы - красиво оформленный и лёгкий для восприятия людей материал, одновременно правильно оформленный с точки зрения HTML.

Прошу называть цену за 1 материал и дать ссылку на те материалы, которые вы оформляли ранее подобным способом.