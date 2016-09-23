Оформить 50 статей для сайта

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок295 просмотров
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Нужно оформить 50 статей для сайта. 

Что нужно делать:

1. Из уже готовых картинок сделать коллажи по 2 картинки (см. пример), а некоторые просто уменьшить.

2. Прописать alt и title к картинкам;

3. Подобрать несколько видео на сервисе Youtube.

Требования к исполнителю:

- умение работать с фоторедактором;

- внимательность.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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