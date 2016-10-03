Наполнение сайта на opencart

Нужно наполнить один из разделов интернет-магазина (Название, цена, залить фото). В задании 450 позиций для добавления. [list][*]Заливать всё через админку. [*]Все фото есть и контент есть. [/list] [b]Пожалуйста, указывайте реальную цену и сроки. По завершению возможно дальнейшее сотрудничество, с ...