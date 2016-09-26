Создание карточки товара в 1с с обработкой фото Украина

$200
Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок429 просмотров
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Необходимо создать карточки товара в 1 с

1. Заполнить карточку с ценами, атрибутами.

2. Информацию брать с сайта поставщика

3. Обработать фото в фотошопе (1-3 штуки/1  карточка) - вырезать товар и перенести на белый фон заданного размера, залить в админку сайта.

4.  В день не меньше 50 карточек заполнять.

5. Проект на 5000 карточек

6. Стоимость создания 1 карточки с обработкой фото 2 грн. Стоимость карточки утверждена, повышение невозможно.

7. Как заполнять вышлю скрины и видео.

Всю необходимую информацию предоставляю.

7 лет назад
maximilia
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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