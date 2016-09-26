Наполнение раздела интернет-магазина – 450 позиций

Нужно оформить 50 статей для сайта. Что нужно делать: 1. Из уже готовых картинок сделать коллажи по 2 картинки (см. пример), а некоторые просто уменьшить. 2. Прописать alt и title к картинкам; 3. Подобрать несколько видео на сервисе Youtube. Требования к ...