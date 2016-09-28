Отредактировать сведения о торговых центрах

Необходимо создать карточки товара в 1 с 1. Заполнить карточку с ценами, атрибутами. 2. Информацию брать с сайта поставщика 3. Обработать фото в фотошопе (1-3 штуки/1 карточка) - вырезать товар и перенести на белый фон заданного размера, залить ...
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На сайте размещена информация о торговых центрах, нужно отредактировать и внести актуальную информацию, в том числе - сделать описание, где его нет - 350 зн бп - не копипаст, адреса и телефоны точек, а также привязать к тц магазины, расположенные в нем.
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