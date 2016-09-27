На сайте размещена информация о торговых центрах, нужно отредактировать и внести актуальную информацию, в том числе - сделать описание, где его нет - 350 зн бп - не копипаст, адреса и телефоны точек, а также ...
Дозаполнить спортивный интернет-магазин на Opencart 2.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть спортивный интернет-магазин www_sportland1_kz
Товары импортированы из 1С. У каждого товара есть название, бренд, цена, модель, артикул.
Но каждый товар не распределен по категориям правильно, у него нет картинки и описания.
Товары известных брендов. Такие как PUMA, Willson, Rollerblade.
Находите:
1)картинку и
2)описание в интернете, вставляете,
3)перемещаете товар в подходящую категорию, например "Кроссовки" в "Для мужчин- Обувь" и т.д. Если непонятно куда, спрашиваете у меня.
Товаров около 5 000. Пишите цену за товар.
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