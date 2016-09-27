Дозаполнить спортивный интернет-магазин на Opencart 2.0

Есть спортивный интернет-магазин www_sportland1_kz

Товары импортированы из 1С. У каждого товара есть название, бренд, цена, модель, артикул.

Но каждый товар не распределен по категориям правильно, у него нет картинки и описания.

Товары известных брендов. Такие как PUMA, Willson, Rollerblade.

Находите:

1)картинку и

2)описание в интернете, вставляете,

3)перемещаете товар в подходящую категорию, например "Кроссовки" в "Для мужчин- Обувь" и т.д. Если непонятно куда, спрашиваете у меня.

Товаров около 5 000. Пишите цену за товар.