Наполнение торрент-сайта фильмами

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок189 просмотров
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Здравствуйте. Торрент-сайту фильмов http://kinokraft.net/ требуется журналист с опытом работы.

Цель работы заключается в добавлении фильмов, сериалов и наибольший приоритет - АНОНСЫ и ОЖИДАЕМЫЕ РЕЛИЗЫ (текс неуникальный, а копипаст с других сайтов, например кинопоиска).

7 лет назад
kraft_denis
Денис 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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