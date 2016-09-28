Размещение текстов на WordPress

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки123 просмотра
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Размещение текстов на WordPress: 

– проверка кода (корректности заголовков, мусора) 

– прописывание мета-тегов (предоставляются) 

Еще желателен подбор картинок к статьям по теме (2-3 на статью) и видео (1 на статью с ютюб). 

Пишите ваши цены с подбором медиа-материала и без. Пока есть работа на размещение статей без подбора картинок и видео.

WordPress
7 лет назад
uliauta
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Enigma_ya
Евгения 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$50
20 дней
Очень ответственный исполнитель, и работу выполняет хорошо, и постоянно на связи. Обращались с размещением текстов. Приятно иметь дело. Рекомендую!
Приятно сотрудничать с такими заказчиками, как Юлия: чёткое ТЗ, хороший собеседник, своевременная оплата. Рекомендую!
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