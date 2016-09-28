Размещение текстов на WordPress:

– проверка кода (корректности заголовков, мусора)

– прописывание мета-тегов (предоставляются)

Еще желателен подбор картинок к статьям по теме (2-3 на статью) и видео (1 на статью с ютюб).

Пишите ваши цены с подбором медиа-материала и без. Пока есть работа на размещение статей без подбора картинок и видео.