Редактирование статей

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть список из 760 статей. Все статьи нужно открыть и просмотреть, далее:

  • Удалить подписи всех картинок, которые не открываются в лайтбоксе. (Если картинка, например, таблицей или какая-то важная информация при увеличении, то подпись оставить, остальные бессмысленные - убрать, их непонятно, зачем, писал прошлый исполнитель).
  • Вписать альт и тайтл, если их нет. (Обычно все есть, но проверить, т.к. в прошлом исполнителе нет уверенности).
  • Заменить картинки, которые меньше 300 пикселей. Вставлять из медиабиблиотеки, загружать не нужно. Если вдруг (такое может быть очень редко) подходящей картинки нет, загрузить, предварительно уменьшив до 300 пикселей на компьютере.
  • Примерно у 50 из 750 не будет миниатюры, это тоже косяк прошлого исполнителя. Указать миниатюрой любую подходящую картинку из медиабиблиотеки.
Т.к. работа с каждой статьей будет индивидуальная, предлагайте итоговую стоимость проекта, а не цену за штуку. Заявки без цены рассматриваться не будут. Писать мне не нужно, оставляйте заявки.
7 лет назад
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Weblancer74
Георгий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Оставляю положительный отзыв только из-за того, что работа все-таки выполнена. Спустя месяц. Спустя 4 переделки.
Спасибо за положительный отзыв. Сработались. Хотя я и затянул сроки.
  • Похожие заказы

  • Сбор информации

    Мы – онлайн энциклопедия, где размещаются статьи и материалы по определенным категориям. ВНИМАНИЕ - по поводу работы писать сразу в скайп Требуется контентщик-сборщик информации. Суть работы – поиск материалов и составление статей для соответствующей темы. Объем работы предусматривается ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить магазин в ebay товарами

    В ebay нужно наполнить магазин товарами с русскими и английскими названиями, для продажи по РФ и за границу. Всего 17 товаров [url=http://sigmal.ru/sredstva-zashchity-nomera/]http://sigmal.ru/sredstva-zashchity-nomera/[/url] Добавить везде фото и тексты. Тексты для товаров на англ. языке можно переводить в google ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Услуги контент-менеджера

    Для сайта интернет-магазина требуется занести в базу данных достаточно большое (&gt;500) карточек товара.   Пример заполненной карточки: 1. Картинка (картинка предварительно обрезается, чтобы не было больших полей) +доп. картинки (если они легко находятся). 2. Описание 3. Характеристики 4. Проведение совместимых аксессуаров, ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение текстов на WordPress

    Размещение текстов на WordPress:  – проверка кода (корректности заголовков, мусора)  – прописывание мета-тегов (предоставляются)  Еще желателен подбор картинок к статьям по теме (2-3 на статью) и видео (1 на статью с ютюб).  Пишите ваши цены с подбором медиа-материала и ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дозаполнить спортивный интернет-магазин на Opencart 2.0

    Есть спортивный интернет-магазин www_sportland1_kz Товары импортированы из 1С. У каждого товара есть название, бренд, цена, модель, артикул. Но каждый товар не распределен по категориям правильно, у него нет картинки и описания. Товары известных брендов. Такие как PUMA, Willson, ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск видео

    Добрый день.  Необходимо 30 развлекательных видео роликов с падениями, приколами, интересными моментами и пр. Такие ролики нужно искать на ютубе, VK, Vimeo, twitter, instagram, vine, coub.. Возраст роликов – не больше двух недель. Пример нарезки таких ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение торрент-сайта фильмами

    Здравствуйте. Торрент-сайту фильмов http://kinokraft.net/ требуется журналист с опытом работы. Цель работы заключается в добавлении фильмов, сериалов и наибольший приоритет - АНОНСЫ и ОЖИДАЕМЫЕ РЕЛИЗЫ (текс неуникальный, а копипаст с других сайтов, например кинопоиска).

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разместить отзывы на ЯндексКарте

    Необходимо разместить 20 отзывов на ЯндексКарте от разных логинов. 5 отзывов за 7 дней. 2 дня перерыв. 15 отзывов за 14 дней. Оплата может быть в два этапа: после публикации первых 5 отзывов и потом после публикации 15 отзывов.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад