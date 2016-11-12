Редактирование статей

Здравствуйте!

Есть список из 760 статей. Все статьи нужно открыть и просмотреть, далее:

Удалить подписи всех картинок, которые не открываются в лайтбоксе. (Если картинка, например, таблицей или какая-то важная информация при увеличении, то подпись оставить, остальные бессмысленные - убрать, их непонятно, зачем, писал прошлый исполнитель).

Вписать альт и тайтл, если их нет. (Обычно все есть, но проверить, т.к. в прошлом исполнителе нет уверенности).

Заменить картинки, которые меньше 300 пикселей. Вставлять из медиабиблиотеки, загружать не нужно. Если вдруг (такое может быть очень редко) подходящей картинки нет, загрузить, предварительно уменьшив до 300 пикселей на компьютере.

Примерно у 50 из 750 не будет миниатюры, это тоже косяк прошлого исполнителя. Указать миниатюрой любую подходящую картинку из медиабиблиотеки.

Т.к. работа с каждой статьей будет индивидуальная, предлагайте итоговую стоимость проекта, а не цену за штуку. Заявки без цены рассматриваться не будут. Писать мне не нужно, оставляйте заявки.