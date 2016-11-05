Наполнить магазин в ebay товарами

Мы – онлайн энциклопедия, где размещаются статьи и материалы по определенным категориям. ВНИМАНИЕ - по поводу работы писать сразу в скайп Требуется контентщик-сборщик информации. Суть работы – поиск материалов и составление статей для соответствующей темы. Объем работы предусматривается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В ebay нужно наполнить магазин товарами с русскими и английскими названиями, для продажи по РФ и за границу.
Всего 17 товаров http://sigmal.ru/sredstva-zashchity-nomera/
Добавить везде фото и тексты. Тексты для товаров на англ. языке можно переводить в google translate.
Просьба заявки оставлять ТОЛЬКО опытных в ebay.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для сайта интернет-магазина требуется занести в базу данных достаточно большое (>500) карточек товара. Пример заполненной карточки: 1. Картинка (картинка предварительно обрезается, чтобы не было больших полей) +доп. картинки (если они легко находятся). 2. Описание 3. Характеристики 4. Проведение совместимых аксессуаров, ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Размещение текстов на WordPress: – проверка кода (корректности заголовков, мусора) – прописывание мета-тегов (предоставляются) Еще желателен подбор картинок к статьям по теме (2-3 на статью) и видео (1 на статью с ютюб). Пишите ваши цены с подбором медиа-материала и ...Завершен7 лет назад
Наполнение сайта товаром (копия с другого сайта небольшими изменениями) с добавлением фото и пропиской ключевых слов и атрибутов.Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть спортивный интернет-магазин www_sportland1_kz Товары импортированы из 1С. У каждого товара есть название, бренд, цена, модель, артикул. Но каждый товар не распределен по категориям правильно, у него нет картинки и описания. Товары известных брендов. Такие как PUMA, Willson, ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть материал в архиве zip, с него нужно наполнить сайт товарами woocommerce wordpress.Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо 30 развлекательных видео роликов с падениями, приколами, интересными моментами и пр. Такие ролики нужно искать на ютубе, VK, Vimeo, twitter, instagram, vine, coub.. Возраст роликов – не больше двух недель. Пример нарезки таких ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Торрент-сайту фильмов http://kinokraft.net/ требуется журналист с опытом работы. Цель работы заключается в добавлении фильмов, сериалов и наибольший приоритет - АНОНСЫ и ОЖИДАЕМЫЕ РЕЛИЗЫ (текс неуникальный, а копипаст с других сайтов, например кинопоиска).Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разместить 20 отзывов на ЯндексКарте от разных логинов. 5 отзывов за 7 дней. 2 дня перерыв. 15 отзывов за 14 дней. Оплата может быть в два этапа: после публикации первых 5 отзывов и потом после публикации 15 отзывов.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $23
Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Необходимо добавить на сайт 200 песен. То, что нужно от Вас прикреплено на скриншоте ВАЖНО! Краткое описание теперь не нужно. После первых 5 песен, процесс становится намного легче. Оставляем заявки.Завершен7 лет назад