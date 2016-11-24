Перенос статей на Wordpress

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок310 просмотров
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Со старого сайта на движке GoogleSites нужно перенести на новый сайт Wordpress вот такие статьи:

1) все отзывы http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto/osobennosti-remonta-vannoj-lublino

2) весь блог http://www.myhealthybath.com/blog

3) фото http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto

4) раздел "как надо" - http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannoj-delaem его также в блог 

То есть просто создается соответствующая запись, туда копируется статья со старого сайта.

Требования к переносу:

+ обязательно вставлять через блокнот или любым другим способом, главное без старого кода.

+ добавлять миниатюру и alt к изображениям

+ сохранить весь контент (видео, заголовки, списки, ссылки - только те, что остались на новом сайте, метатеги не нужно).

+ начинать надо со старых записей, чтобы они в таком же порядке добавлялись в новый сайт

Рассмотрю заявку с ценой (за статью или проект).

Предпочтение небольшой цене.

Нужно все сделать за 1-2 дня.

Схема работы: выбор исполнителем (обязательно), делаем 1 статью, согласовываем, далее все переносим, оплата по факту Яндекс или Вебмани.

WordPress
7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
Спасибо, все хорошо получилось.
Отличный заказчик, Рекомендую!
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