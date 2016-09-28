Наполнение карточек товаров/рерайтинг

Необходимо составлять описание товаров 600символов и добавлять в карточку товара.

Возможен рерайт но уникальность должна быть высокая.

Тематика Мебель

Админка Битрикс.

Карточек товаров несколько тысяч так что работа оптовая и не однодневная.

От вас нужна стоимость 1 карточки и объем который готовы выполнить в день.