Наполнение карточек товаров/рерайтинг

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Необходимо составлять описание товаров 600символов и добавлять в карточку товара. 

Возможен рерайт но уникальность должна быть высокая.

Тематика Мебель 

Админка Битрикс.

Карточек товаров несколько тысяч так что работа оптовая и не однодневная.

От вас нужна стоимость 1 карточки и объем который готовы выполнить в день.

7 лет назад
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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