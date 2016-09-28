Наполнить сайт визитку на джумле

Нужно написать текст, его немного, от силы 5000 знаков, уникальный, с сео-ключами, в основном раздел вопросы-ответы. Добавить фотографии. Большая часть информации уже есть (90%, остальное это текст, который вам нужно написать). Ссылку и тз дам кандидатам.

Интересует один человек, без команды. Должен быть опыт работы в джумле, с опытом.

Срок 2 дня.

Оплата на Яндекс Деньги.