Разместить объявления в рекламных сетях

Задача

Необходимо разместить в интерфейсах рекламных сетей тексты и баннеры в соответствии с инструкциями.

Требования

1. Уверенное владение компьютером и умение пользоваться поиском в интернете.

2. Хороший, постоянный интернет (быстрый, без обрывов, отключений света и пр.)

3. Возможность быть на связи (т.е. находиться у компьютера) с 12 до 20 часов по Москве (время обсуждаемо).

Доп. информация

Никаких специальных знаний не требуется – что делать объяснят. Важно внимательно, аккуратно и без отвлечения на другие дела выполнить задачу.

Оплата по часам (можно обсудить сдельную оплату). Работы много.