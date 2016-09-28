Разместить объявления в рекламных сетях

Со старого сайта на движке GoogleSites нужно перенести на новый сайт Wordpress вот такие статьи: 1) все отзывы http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto/osobennosti-remonta-vannoj-lublino 2) весь блог http://www.myhealthybath.com/blog 3) фото http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto 4) раздел "как надо" - http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannoj-delaem его также в блог То есть просто создается ...
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Задача
Необходимо разместить в интерфейсах рекламных сетей тексты и баннеры в соответствии с инструкциями.
Требования
1. Уверенное владение компьютером и умение пользоваться поиском в интернете.
2. Хороший, постоянный интернет (быстрый, без обрывов, отключений света и пр.)
3. Возможность быть на связи (т.е. находиться у компьютера) с 12 до 20 часов по Москве (время обсуждаемо).
Доп. информация
Никаких специальных знаний не требуется – что делать объяснят. Важно внимательно, аккуратно и без отвлечения на другие дела выполнить задачу.
Оплата по часам (можно обсудить сдельную оплату). Работы много.
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