Требуется озвучить следующий текст для автоинформатора. Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Слетать точка ру. Будем рады ответить на все ваши вопросы ежедневно по будням с 10 до 18-30 по московскому времени. Также свои вопросы и предложения вы можете ...