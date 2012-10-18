vagengeym

Денис Гончар vagengeym

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Поиск контактов по базе

    Нужен человек для поиска контактов по клиентской базе.  Необходимо:  1. Найти контактные лица по базе компаний,  2. Отправить шаблонные письма,3. Заполнить карточку клиента найденной информацией. Компаний в базе данных порядка 1000.  Знание английского приветствуется – нужно будет искать контакты на ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать вёрстку проекта

    Здравствуйте.  =Задача=   Есть макет: [url=https://yadi.sk/d/fsnFtjLb3JJSFE]yadi.sk/d/fsnFtjLb3JJSFE[/url]  Страница свёрстана, но нужно внести ряд правок в вёрстку.  Список правок: https://docs.google.com/document/d/1unOkS-o_EjPHtGC18ytynkpKhV7FH-6tdqWJrmbHLQs/edit Проект находится на github.   Необходимы базовые знания SCSS, умение собрать проект с помощью Gulp.   =Оплата=   1. Пишите свою стоимость часа работы.  2. Пишите время, в которое Вы оцениваете эти ...

    SCSSGulp
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить объявления в рекламных сетях

    Задача Необходимо разместить в интерфейсах рекламных сетей тексты и баннеры в соответствии с инструкциями.    Требования 1. Уверенное владение компьютером и умение пользоваться поиском в интернете.  2. Хороший, постоянный интернет (быстрый, без обрывов, отключений света и пр.)  3. Возможность быть на ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизатор на постоянную работу

    Не SEO компании нужен оптимизатор на постоянную удаленную работу, либо в офис. Задачи в общих чертах: 1) Оптимизация структуры сайта (верстка, контент, юзабилити) 2) Организация/консультация/координация (в зависимсоти от обстоятельств) по SMO 3) Контекстная реклама 4) Закупка ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    $350

    Нужен человек для ведения базы данных на полный день. Задачи: Ведение отельной базы данных. Поиск информации в сети. Основные требования: Внимательность и сообразительность + ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • JS-программист

    Требуется js программист для удаленной работы над проектами нашей компании. Наши требования: отличное знание JavaScript особенности разных браузеров, как в исполнении Javascript, так и в вёрстке AJAX, способы кроссдоменной коммуникации знание jQuery, HTML и CSS представление о MVC и ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Голос для автоинформатора

    Требуется озвучить следующий текст для автоинформатора. Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Слетать точка ру. Будем рады ответить на все ваши вопросы ежедневно по будням с 10 до 18-30 по московскому времени. Также свои вопросы и предложения вы можете ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад