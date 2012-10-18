Нужен человек для поиска контактов по клиентской базе. Необходимо: 1. Найти контактные лица по базе компаний, 2. Отправить шаблонные письма,3. Заполнить карточку клиента найденной информацией. Компаний в базе данных порядка 1000. Знание английского приветствуется – нужно будет искать контакты на ...
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. =Задача= Есть макет: [url=https://yadi.sk/d/fsnFtjLb3JJSFE]yadi.sk/d/fsnFtjLb3JJSFE[/url] Страница свёрстана, но нужно внести ряд правок в вёрстку. Список правок: https://docs.google.com/document/d/1unOkS-o_EjPHtGC18ytynkpKhV7FH-6tdqWJrmbHLQs/edit Проект находится на github. Необходимы базовые знания SCSS, умение собрать проект с помощью Gulp. =Оплата= 1. Пишите свою стоимость часа работы. 2. Пишите время, в которое Вы оцениваете эти ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача Необходимо разместить в интерфейсах рекламных сетей тексты и баннеры в соответствии с инструкциями. Требования 1. Уверенное владение компьютером и умение пользоваться поиском в интернете. 2. Хороший, постоянный интернет (быстрый, без обрывов, отключений света и пр.) 3. Возможность быть на ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Не SEO компании нужен оптимизатор на постоянную удаленную работу, либо в офис. Задачи в общих чертах: 1) Оптимизация структуры сайта (верстка, контент, юзабилити) 2) Организация/консультация/координация (в зависимсоти от обстоятельств) по SMO 3) Контекстная реклама 4) Закупка ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
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Нужен человек для ведения базы данных на полный день. Задачи: Ведение отельной базы данных. Поиск информации в сети. Основные требования: Внимательность и сообразительность + ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется js программист для удаленной работы над проектами нашей компании. Наши требования: отличное знание JavaScript особенности разных браузеров, как в исполнении Javascript, так и в вёрстке AJAX, способы кроссдоменной коммуникации знание jQuery, HTML и CSS представление о MVC и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется озвучить следующий текст для автоинформатора. Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Слетать точка ру. Будем рады ответить на все ваши вопросы ежедневно по будням с 10 до 18-30 по московскому времени. Также свои вопросы и предложения вы можете ...Озвучивание9 заявокЗакрыт11 лет назад