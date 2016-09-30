Наполнение и копирайт CMS Wordpress, DLE

Имеется сайт с клипами на CMS DLE. Нужно его наполнить: найти на ютубе новинки клипов и их разместить с кратким описанием, буквально на пару абзацов. В описании не надо никакого супер копирайта, просто пишем что видим.

Также есть сайт на Wordpress, который требует рерайт/копирайт и наполнение.