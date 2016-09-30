Наполнение и копирайт CMS Wordpress, DLE

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок248 просмотров
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Имеется сайт с клипами на CMS DLE. Нужно его наполнить: найти на ютубе новинки клипов и их разместить с кратким описанием, буквально на пару абзацов. В описании не надо никакого супер копирайта, просто пишем что видим.

Также есть сайт на Wordpress, который требует рерайт/копирайт и наполнение.

WordPress
7 лет назад
automan
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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