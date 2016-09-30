Размещение информации на сайте

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Здравствуйте!

 

Требуется контент-менеджер для размещения информации на сайте. Информация еще готовится, первоначально будет порядка 100 страниц.

 

В конечном итоге речь идет о долгосрочном сотрудничестве.

 

В ответе прошу обозначить следующее:

1. Кратко описать ваш опыт и навыки в данной сфере.

2. Показать примеры работ.

3. Для ориентировки оценить стоимость добавления на сайт на Битриксе одной страницы, содержащей текст и 3 фото с простым форматированием, с прописыванием метаданых и Alt-текстов.

4. Навыки работы в Фотошопе.

5. Если у вас также есть опыт сбора информации и подготовки материалов для сайта на заданные темы, прошу это указать.

 

Благодарю вас за ответы.

7 лет назад
hobotation
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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