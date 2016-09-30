Размещение информации на сайте

Здравствуйте!

Требуется контент-менеджер для размещения информации на сайте. Информация еще готовится, первоначально будет порядка 100 страниц.

В конечном итоге речь идет о долгосрочном сотрудничестве.

В ответе прошу обозначить следующее:

1. Кратко описать ваш опыт и навыки в данной сфере.

2. Показать примеры работ.

3. Для ориентировки оценить стоимость добавления на сайт на Битриксе одной страницы, содержащей текст и 3 фото с простым форматированием, с прописыванием метаданых и Alt-текстов.

4. Навыки работы в Фотошопе.

5. Если у вас также есть опыт сбора информации и подготовки материалов для сайта на заданные темы, прошу это указать.

Благодарю вас за ответы.