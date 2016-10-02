Создание карточек товаров

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Требуются исполнители для создания карточек товаров. Данные необходимо заносить в таблицу Exel - артикулы, цены, габариты, описания, изображения и т.д. Оплата за одну позицию 25 руб. 

7 лет назад
olgapiga
Ольга 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад