Классификация обзоров и проверка комментариев

На сайте есть около 500 обзоров товаров и около 1000 комментариев к ним,

Необходимо сделать классификацию обзоров и проверить комментарии (промодерировать) на соответствие правилам сайта.

Задача 1 - Классификация

Для части обзоров мы указываем производителя товара и название товара, например 'Производитель Аpple,

Товар - iPhone 5SE'. Для другой части товаров указывать производителя не

нужно, так идут обзоры noname товаров, у которых производителя нет, а

раз нет производителя - то просто пропускаем обзор.

Собственно задача просмотреть обзор, понять о каком производителе и о каком товаре идет

речь и указать эти данные в обзоре.

У нас есть правила наименования производителя и модели товара, вся работа идет через специальный интерфейс, где все действия автоматизированы. Подробне смотрите в аттачменте, инструкция большая, но только из-за того, что она подробная. При освоении все действия делаются на автомате.

При ответе на предложение работы, прошу ознакомиться с инструкцией по

названию производителей/моделей и предоставить название производителя,

название модели и краткого описания модели товара для следующих товаров

ldnio a 2269

vkworld t3

blitzwolf bw f3

fenix uc01

Задача 2 - Проверить комментарии на сайте. (по факту удалить комментарии которые содержат мат, оскорбления и переходы на личности) Работа тоже идет через веб. интерфейс. Дополнительную информацию предоставлю по запросу.

Нужен один человек который сможет заниматься обоими задачами. Присутствие в онлайне 7-8 часов в день крайне желательно, чтобы оперативно решать возникшие вопросы.

Оплата 80 рублей в час. Оплата возможна только в WMR, вы делаете какую-ту часть работ (2-3

часов), после чего выставляете счет и я его оплачиваю, мой BL>500.