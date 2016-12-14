Классификация обзоров и проверка комментариев

Нужно разместить и оформить около 100 текстов на сайте (движок wordpress) Задача не стоит сделать простой копипаст из word в админку сайта, над каждой статьей нужно провести ряд действий, а именно 1. Придумать заголовок статьи (h1) 2. Придумать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть около 500 обзоров товаров и около 1000 комментариев к ним,
Необходимо сделать классификацию обзоров и проверить комментарии (промодерировать) на соответствие правилам сайта.
Задача 1 - Классификация
Для части обзоров мы указываем производителя товара и название товара, например 'Производитель Аpple,
Товар - iPhone 5SE'. Для другой части товаров указывать производителя не
нужно, так идут обзоры noname товаров, у которых производителя нет, а
раз нет производителя - то просто пропускаем обзор.
Собственно задача просмотреть обзор, понять о каком производителе и о каком товаре идет
речь и указать эти данные в обзоре.
У нас есть правила наименования производителя и модели товара, вся работа идет через специальный интерфейс, где все действия автоматизированы. Подробне смотрите в аттачменте, инструкция большая, но только из-за того, что она подробная. При освоении все действия делаются на автомате.
При ответе на предложение работы, прошу ознакомиться с инструкцией по
названию производителей/моделей и предоставить название производителя,
название модели и краткого описания модели товара для следующих товаров
ldnio a 2269
vkworld t3
blitzwolf bw f3
fenix uc01
Задача 2 - Проверить комментарии на сайте. (по факту удалить комментарии которые содержат мат, оскорбления и переходы на личности) Работа тоже идет через веб. интерфейс. Дополнительную информацию предоставлю по запросу.
Нужен один человек который сможет заниматься обоими задачами. Присутствие в онлайне 7-8 часов в день крайне желательно, чтобы оперативно решать возникшие вопросы.
Оплата 80 рублей в час. Оплата возможна только в WMR, вы делаете какую-ту часть работ (2-3
часов), после чего выставляете счет и я его оплачиваю, мой BL>500.
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