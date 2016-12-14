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Хамит
Hamit_U
Hamit_U
38 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Наполнение сайтов, работа с Wordpress. HTML,CSS.
Делаю быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Иванов
vgray
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Классификация обзоров и проверка комментариев
Положительный отзыв
Очень хороший заказчик. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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