Hamit_U

Хамит Hamit_U

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Наполнение сайтов, работа с Wordpress. HTML,CSS.

Делаю быстро и качественно.

Отзывы заказчиков

vgray
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Классификация обзоров и проверка комментариев
Положительный отзыв
Очень хороший заказчик. Оплата вовремя.
Ответный отзыв