Разместить и оформить на сайте 100 статей

Тематика форекс. Необходимо написать 50 очень интересных статей по 2000 слов У исполнителя должны быть фундаментальные знания в данной сфере и не менее 10 положительных отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить и оформить около 100 текстов на сайте (движок wordpress)
Задача не стоит сделать простой копипаст из word в админку сайта, над каждой статьей нужно провести ряд действий, а именно
1. Придумать заголовок статьи (h1)
2. Придумать seo название (title)
3. Проверить постоянную ссылку на статью
4. Оформить текст статьи ( разметка списков, заголовков и прочего)
5. Указать категорию(рубрику) статьи
6. Вставить мета описание
7. Создать текст для ссылки читать дальше
8. Вставить в статью дополнительные элементы (улучшить статью путес вставки картинок, видео, файлов в образцами шаблонов. Все это нужно находить в сети интернет)
9. Вставить блок для рекламы
10. Выделить все ссылки на законы
11. Сделать перелинковку статьи
12. Вставить тег
Полное ТЗ в аттачменте, прошу ознакомиться с ним перед откликом на проект.
По опыту, после того как вы освоитесь, у вас будет уходить около часу времени на каждую статью. В этой работе много рутинной работы. Всего около 100 статей, требуется добавлять минимум 4 статьи в рабочий день, те в неделю нужно публиковать не менее 20 статей.
Каждое действие которое нужно сделать подробно описанно в руководстве которое я вам вышлю, также я покажу и расскажу все с чем у вас будут сложности.
В среднем будет получаться 110-140 рублей за статью ( оплата зависит от количества добавленных элементов). В среднем получается около 125 рублей.
Оплата возможна только в WMR, мой BL>500
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