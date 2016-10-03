Разместить и оформить на сайте 100 статей

Нужно разместить и оформить около 100 текстов на сайте (движок wordpress)

Задача не стоит сделать простой копипаст из word в админку сайта, над каждой статьей нужно провести ряд действий, а именно

1. Придумать заголовок статьи (h1)

2. Придумать seo название (title)

3. Проверить постоянную ссылку на статью

4. Оформить текст статьи ( разметка списков, заголовков и прочего)

5. Указать категорию(рубрику) статьи

6. Вставить мета описание

7. Создать текст для ссылки читать дальше

8. Вставить в статью дополнительные элементы (улучшить статью путес вставки картинок, видео, файлов в образцами шаблонов. Все это нужно находить в сети интернет)

9. Вставить блок для рекламы

10. Выделить все ссылки на законы

11. Сделать перелинковку статьи

12. Вставить тег

Полное ТЗ в аттачменте, прошу ознакомиться с ним перед откликом на проект.

По опыту, после того как вы освоитесь, у вас будет уходить около часу времени на каждую статью. В этой работе много рутинной работы. Всего около 100 статей, требуется добавлять минимум 4 статьи в рабочий день, те в неделю нужно публиковать не менее 20 статей.

Каждое действие которое нужно сделать подробно описанно в руководстве которое я вам вышлю, также я покажу и расскажу все с чем у вас будут сложности.

В среднем будет получаться 110-140 рублей за статью ( оплата зависит от количества добавленных элементов). В среднем получается около 125 рублей.

Оплата возможна только в WMR, мой BL>500