Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен46 заявок379 просмотров
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Требуется быстрое и качественное наполнение интернет-магазина. Основной товар-мебель. Предоставлю фото и сайты поставщиков. Возможно длительное сотрудничество. Подробности обсудим.

7 лет назад
vitalybes
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$30
5 дней
Александра рекомендую как ответственного исполнителя. Учтены все пожелания и задачи по ТЗ. Продолжаем сотрудничество.
Все хорошо, продолжаем работать. Рекомендую!