Движок ShopCMS доработки

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок110 просмотров
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Требуется сделать привязку выбора характеристики к фотографии, в данном случае- цвета. На сайте человек выбирает цвет и показывается нужная фотография. Сейчас такой возможности нет..

7 лет назад
unirek
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад