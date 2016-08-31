Доработка блока под magento 1.9.2.4

Добрый день, нужно адаптировать шаблон WordPress под шаблон. Шаблон - http://educationwp.thimpress.com/ Сайт который нам нужен - http://joxi.ru/eAODnzzF4Nb8Wr Задача - на базе шаблона сделать такой же сайт, как на макете. Внутренние страницы сделать как на прототипах, но в дизайне шаблона (прототипы ...
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Есть блок для отображения популярных продуктов на главной странице. Блок отлично работает в magento 1.9.1, но не отображается в 1.9.2.4. Блок добавлен в whitelist.
Нужно внести изменения в блок, чтобы он корректно отображался в magento 1.9.2.4Файл блока в приложении.
Пожалуйста, предлагайте сроки и стоимость.
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