Доработка блока под magento 1.9.2.4

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок88 просмотров
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Есть блок для отображения популярных продуктов на главной странице. Блок отлично работает в magento 1.9.1, но не отображается в 1.9.2.4. Блок добавлен в whitelist. 

Нужно внести изменения в блок, чтобы он корректно отображался в magento 1.9.2.4Файл блока в приложении.

Пожалуйста, предлагайте сроки и стоимость. 

Magento
7 лет назад
2010kirill
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад