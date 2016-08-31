Доработка блока под magento 1.9.2.4

Есть блок для отображения популярных продуктов на главной странице. Блок отлично работает в magento 1.9.1, но не отображается в 1.9.2.4. Блок добавлен в whitelist.

Нужно внести изменения в блок, чтобы он корректно отображался в magento 1.9.2.4Файл блока в приложении.

Пожалуйста, предлагайте сроки и стоимость.