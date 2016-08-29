Разработка сайта на WordPress

Сайт на Joomla 3. для мастера перманентного макияжа , дизайн нужно сделать с готового лэндинга. На сайте нужно сделать возможность добавления статей, отзывов, а так же портфолио + календарь свободных дата для записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно адаптировать шаблон WordPress под шаблон.
Шаблон - http://educationwp.thimpress.com/
Сайт который нам нужен - http://joxi.ru/eAODnzzF4Nb8Wr
Задача - на базе шаблона сделать такой же сайт, как на макете. Внутренние страницы сделать как на прототипах, но в дизайне шаблона (прототипы есть 7ми страниц). Страницы элементарные, текстовые. Функционала как такового нет.
Единственное что можно отметить:
Плагин отзывов, формы обратной связи, заказ звонка, блог.
Сроки очень сжатые, нужно начать сейчас, закончить 1ого числа до 18.00. Обязательно сохранить адаптивность шаблона.
Подробности обсуждаются с исполнителем. Просьба указывать примерные цены за проект.
Просьба оставлять заявки только ПОЛНОСТЬЮ свободным исполнителям, которые могут заниматься только этим проектом и следовательно закончить его максимально быстро.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть дизайн сайта, который представляет из себя интернет магазин на 7-8 товаров. нужно натянуть его на движок джумлы.Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо интегрировать простой шаблон (сайт-визитка) на YII 2 фреймоворк. Шаблон был сверстан на основе BootStrap 3. Скриншоты макета будут высланы исключительно (потенциальному) исполнителю. Спасибо. Кто просит предоплату , не писать!Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим специалист умеющий работать с Битриксом. На сайте необходимо изменить картинки на главной и подключить галерею. детали при заинтересованностиСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
После переноса базы (около 900 статей), изображения в статьях стали отображаться в полноразмерном виде, т.е. не миниатюры, всё расплывается. Изображения не закреплены на материалами, фактически имеем неизменный код из Joomla. Нужно: Написать скрипт, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт: http://complex-spb.ru/ И большой список работ, типа: 1) Поправить где-то заливку фотографий, чтобы их не плющило или растягивало. 2) Доработать раздел новостей 3) Где-то что-то подвинуть 4) Изменить структуру меню 5) Добавить иконки соц.сетей в подвал 6) Изменить плавность сворачивания шапки при ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать для wordpress макет сайта из psd файла. Все подробности и ТЗ в личной перепискеЗавершен7 лет назад
Требуется натяжка на Битрикс (интернет-магазин) Есть готовая html/css верстка. Требуется натяжка на 1C-Bitrix и настройка функционала. Техзадание готово. Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Натянуть сайт https://udvorik.com на Joomla или [url=https://ru.wordpress.org/]WordPress[/url]Завершен7 лет назад
Наш сайт работает на Wordpress. Установлена готовая тема и плагин Visual Composer. Сейчас перестал грузиться Visual Composer, вот превью http://joxi.ru/MAj0RyPUXJbOme На том месте где должен быть контент страницы все время вращается индикация загрузки и дальне не идет. Скорее всего это ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад