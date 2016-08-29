Разработка сайта на WordPress

Добрый день, нужно адаптировать шаблон WordPress под шаблон.

Шаблон - http://educationwp.thimpress.com/

Сайт который нам нужен - http://joxi.ru/eAODnzzF4Nb8Wr

Задача - на базе шаблона сделать такой же сайт, как на макете. Внутренние страницы сделать как на прототипах, но в дизайне шаблона (прототипы есть 7ми страниц). Страницы элементарные, текстовые. Функционала как такового нет.

Единственное что можно отметить:

Плагин отзывов, формы обратной связи, заказ звонка, блог.

Сроки очень сжатые, нужно начать сейчас, закончить 1ого числа до 18.00. Обязательно сохранить адаптивность шаблона.

Подробности обсуждаются с исполнителем. Просьба указывать примерные цены за проект.

Просьба оставлять заявки только ПОЛНОСТЬЮ свободным исполнителям, которые могут заниматься только этим проектом и следовательно закончить его максимально быстро.