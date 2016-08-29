Нужна помощь в завершении миграции Joomla->Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка118 просмотров
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После переноса базы (около 900 статей), изображения в статьях стали отображаться  в полноразмерном виде, т.е. не миниатюры, всё

расплывается. Изображения не закреплены на материалами, фактически имеем

неизменный код из Joomla.

Нужно:

Написать скрипт, преобразующий Joomla-код в WP, чтобы показывались миниатюры image-250x250.jpg вместо image.jpg (пример).

Пожалуйста, сразу указывайте сроки, бюджет.

WordPressJoomla
7 лет назад
guest_14725482847464
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад