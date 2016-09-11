Верстка макета для wordpress из psd файла

Системы управления (CMS)Завершен15 заявок185 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать для wordpress макет сайта из psd файла. Все подробности и ТЗ в личной переписке

WordPress
7 лет назад
olegy2005
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
N1kk0
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$120
10 дней
Заказ выполнен полностью и в установленные сроки. Николай - грамотный специалист, макет перенес качественно, 1 в 1, всегда на связи. Правки в проект вносились оперативно. Рекомендую к сотрудничеству, обращусь еще.
Отличный заказчик, расписывает задачи/правки подробно и по пунктам (все бы так делали), что очень удобно. Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!