Верстка макета для wordpress из psd файла

Требуется натяжка на Битрикс (интернет-магазин) Есть готовая html/css верстка. Требуется натяжка на 1C-Bitrix и настройка функционала. Техзадание готово. Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать для wordpress макет сайта из psd файла. Все подробности и ТЗ в личной переписке
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