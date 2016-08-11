olegy2005

Олег olegy2005

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета для wordpress из psd файла
WordPress
Отличный заказчик, расписывает задачи/правки подробно и по пунктам (все бы так делали), что очень удобно. Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!
Заказ выполнен полностью и в установленные сроки. Николай - грамотный специалист, макет перенес качественно, 1 в 1, всегда на связи. Правки в проект вносились оперативно. Рекомендую к сотрудничеству, обращусь еще.
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colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн женского блога
Олег - отличный заказчик! Таких действительно встречаешь не часто - культурный, очень вежливый человек, не отвлекает лишний раз, все четенько - ТЗ, обратная связь, оплата. Рада дальнейшему сотрудничеству, рекомендую на 100% :)
С поставленной задачей Ольга справилась на отлично, макет получился на профессиональном уровне и с душой, что не часто встретишь. Результатом доволен, рекомендую всем данного исполнителя.
Ответный отзыв