Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика: полезные советы и женские темы. Требования: 1. Опыт работы от года. 2. Опыт написания ...
Копирайтинг31 заявка
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика: полезные советы и женские темы. Требования: 1. Опыт работы от года. 2. Опыт написания ...
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать для wordpress макет сайта из psd файла. Все подробности и ТЗ в личной переписке
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать макет женского блога. Все подробности и ТЗ в личной переписке
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Имеется блог на wordpress krasa-blog.ru. Необходимо настроить ssl соединение, сам сертификат установлен, переадресация настроена, но не всегда срабатывает. Вот что мне ответили в поддержке хостера: Данная ...