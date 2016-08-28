Установка готового решения Битрикс

- На главной странице нужно поправить модули (сдвинуть, изменить размеры, объединить). - На внутренних страницах установить меню с логотипом, так же как на главной , и настроить вывод материалов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо развернуть на хостинге готовое решение ИМ http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.ishop/ от Битрикса+прикрутить модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kda.importexcel/#tab-rating-link
Также потребуются доп. настройки:
1. Установить ссылку на веб-студию
2. Заменить лого
Срок - 1 день.
Оплата: безнал, ЯД, Сбер, WMR
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