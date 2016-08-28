Установка готового решения Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок125 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо развернуть на хостинге готовое решение ИМ  http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.ishop/ от Битрикса+прикрутить модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kda.importexcel/#tab-rating-link

Также потребуются доп. настройки:

1. Установить ссылку на веб-студию

2. Заменить лого

Срок - 1 день.

Оплата: безнал, ЯД, Сбер, WMR

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад