Верстка и натяжка 1 главной страницы на шаблон Битрикс

$80
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок176 просмотров
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Добрый день.

Нужно сверстать и натянуть на уже установленый шаблон Битрикс главную страницу.

Дизайн главной страницы прилагаю

Шаблон - http://bbs.romza.ru/ (уже установлен на хостинге)

С понравившимся исполнителем - дальнейшая работа по этому и другим проектам.

7 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад