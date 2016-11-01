Сайт на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок168 просмотров
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Сайт на Joomla 3. для мастера перманентного макияжа , дизайн нужно сделать с готового лэндинга. На сайте нужно сделать возможность добавления статей,  отзывов, а так же портфолио + календарь свободных дата для записи. 

Joomla
7 лет назад
Ritek4
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
20 дней
Выполнил все по тех заданию, немного конечно превысил сроки, но вернул это качеством работы. Рекомендую !
Хорошо поставленная задача, все время на связи