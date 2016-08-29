Внести правки в сайт на WordPress

Есть сайт: http://complex-spb.ru/

И большой список работ, типа:

1) Поправить где-то заливку фотографий, чтобы их не плющило или растягивало.

2) Доработать раздел новостей

3) Где-то что-то подвинуть

4) Изменить структуру меню

5) Добавить иконки соц.сетей в подвал

6) Изменить плавность сворачивания шапки при скроллинге.

Ищу человека, который сможет поковыряться в WP, верстку поправить, может что-то в Photoshop допилить нового.

По ценнику договоримся. Но есть вещи, которые надо сделать уже к завтрашнему утру.

С меня доступы, макеты, тз.