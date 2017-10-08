Натяжка дизайна на движок джумлы

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок207 просмотров
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Есть дизайн сайта, который представляет из себя интернет магазин на 7-8 товаров. нужно натянуть его на движок джумлы. 

7 лет назад
Grigorievpavel
Павел 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bovatitar
25 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
4 дня
спасибо
Хороший, заказчик и человек. Задача была поставлена чётко и ясно. Рекомендую