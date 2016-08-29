Вставить галерею и вставить вёрстку

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки187 просмотров
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Необходим специалист умеющий работать с Битриксом.

На сайте необходимо изменить картинки на главной и подключить галерею.

детали при заинтересованности

7 лет назад
keit13
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад