Поправить плагин contact form 7 wordpress - не отображается капча

Добрый день, Требуется консультант по работе в Wordpress. Все вопросы крайне базовые. Мы периодические созваниваемся для их обсуждения. Если не получается их разрешить на созвоне, то назначаем их для вашего самостоятельного рассмотрения или разрешения. Ставка - 500 ...