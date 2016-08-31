Поправить плагин contact form 7 wordpress - не отображается капча

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки96 просмотров
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Плагин contact form 7 на wordpress - не отображается капча в форме, соответственно, письма не приходят.

WordPress
7 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад