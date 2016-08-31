Небольшие правки шаблона wordpress

Есть сайт на шаблоне (wordpress). Нужно сделать несколько правок. Все подробности в ТЗ – goo.gl/PpbJep

Если что-то нужно уточнить – спрашивайте.

От вас: сроки и стоимость работ по данному ТЗ. Шаблонные ответы не рассматриваю.