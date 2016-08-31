Небольшие правки шаблона wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки136 просмотров
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Есть сайт на шаблоне (wordpress). Нужно сделать несколько правок. Все подробности в ТЗ – goo.gl/PpbJep 

Если что-то нужно уточнить – спрашивайте. 

От вас: сроки и стоимость работ по данному ТЗ. Шаблонные ответы не рассматриваю. 

WordPress
7 лет назад
ivan_dann
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад