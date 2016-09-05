Доработать сайт на WordPress

Есть сайт на шаблоне (wordpress). Нужно сделать несколько правок. Все подробности в ТЗ – goo.gl/PpbJep Если что-то нужно уточнить – спрашивайте. От вас: сроки и стоимость работ по данному ТЗ. Шаблонные ответы не рассматриваю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://credit.likeupstudio.com/
Имеется несколько форм:
* заявка на кредит
* заявка на ипотеку
* калькулятор кредит
* калькулятор ипотека
* заявка кредит под залог
* заявка рефинансирование
* форма обратной связи в шапке
* форма обратной связи в подвале
* форма обратной связи в контактах
* форма обратной связи на странице сотрудников
Данные с этих форм собираются с помощью JS и отправляются специальным скриптом в CRM.
Есть 2 задачи для доработки:
- Передача параметра “Регион” в CRM при отправке заявки со всех форм.
Параметр, передаваемый с модального окна, является дополнительным. Т.е. заявка должна уходить в CRM в любом случае, даже если никакой ответ в модальном окне не выбран.
Передаваемый параметр - "_ip_region=". Значение при нажатии на кнопку “Да” - “50”, “Нет” - “666”. Если никакое значение не выбрано и страница закрыта, или обновлена, то параметр "_ip_region=" передаваться не должен (при этом сама заявка должна быть все равно отправлена).
Необходимо исключить двойное поступление одной и той же заявки: при нажатии “Отправить” на форме и при выборе варианта региона в модальном окне. Должна приходить 1 заявка.
- Запрет на повторную отправку заявки с формы
Бюджет - 2500р. Срок - 2 дня.
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