Доработать сайт на WordPress

Есть сайт http://credit.likeupstudio.com/

Имеется несколько форм:

* заявка на кредит

* заявка на ипотеку

* калькулятор кредит

* калькулятор ипотека

* заявка кредит под залог

* заявка рефинансирование

* форма обратной связи в шапке

* форма обратной связи в подвале

* форма обратной связи в контактах

* форма обратной связи на странице сотрудников

Данные с этих форм собираются с помощью JS и отправляются специальным скриптом в CRM.

Есть 2 задачи для доработки:

Передача параметра “Регион” в CRM при отправке заявки со всех форм.

При отправке заявки с любой из форм (Заявка ипотека/кредит, Калькулятор кредита/ипотеки, Рефинансирование, Под залог, Проверки истории, из шапки, из подвала, для менеджера, из контактов), при нажатии на кнопку “Отправить”, должно появляться модальное окно https://yadi.sk/i/vtRQK5EeuWAAo (сделано на основе модального окна обратной связи в шапке). При нажатии на одну из кнопок в котором должно осуществлять передачу дополнительного параметра в CRM для этой заявки.

Параметр, передаваемый с модального окна, является дополнительным. Т.е. заявка должна уходить в CRM в любом случае, даже если никакой ответ в модальном окне не выбран.

Передаваемый параметр - "_ip_region=". Значение при нажатии на кнопку “Да” - “50”, “Нет” - “666”. Если никакое значение не выбрано и страница закрыта, или обновлена, то параметр "_ip_region=" передаваться не должен (при этом сама заявка должна быть все равно отправлена).

Необходимо исключить двойное поступление одной и той же заявки: при нажатии “Отправить” на форме и при выборе варианта региона в модальном окне. Должна приходить 1 заявка.

Запрет на повторную отправку заявки с формы

Для всех форм (Заявка ипотека/кредит, Калькулятор кредита/ипотеки, Рефинансирование, Под залог, Проверки истории, из шапки, из подвала, для менеджера, из контактов) необходимо скрывать кнопку “Отправить”. Кнопка должна снова появляться при обновлении страницы или перезаходе на нее, либо при переходе на другую страницу.

Бюджет - 2500р. Срок - 2 дня.