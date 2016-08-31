Wordpress & woocommerce developer

Приветствую!

Есть проект на wordpress/woocommerce с разными задачами поbackend/frontend. Ищу разработчика который бы мне помог с частью задач проекта.

Пример и первое задание:

Написать микро плагин который:

1. Добавляет дополнительный размер для ресайза картинок 1200*585px + crop

2. При ресайзе переопределяет стандартное поведение ресайзера вордпрес что б

2.1 Обрезать картинку к необходимому соотношениюсторон(240 : 116) даже если онаменьше 1200px (По умолчанию вордпрес игнорирует обрезку для картинок меньшеуказанных размеров)

2.2 При обрезке отрезать верхнюю и нижнюю часть симметрично, так что вобрезанную картинку попал вертикальный центр исходного изображения.

Пригодится вот этот фильтр: image_resize_dimensions