Wordpress & woocommerce developer

Нужно перенести сайт http://a-rosta.kz/ с Joomla на Wordpress, поправить верстку шапки, чтобы нормально отображалась в мобильной версии. После переноса все должно работать: форма обратной связи, jivosite, добавление новых материалов Оплата по факту выполнения работы. Сайт можете делать на своем ...
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Приветствую!
Есть проект на wordpress/woocommerce с разными задачами поbackend/frontend. Ищу разработчика который бы мне помог с частью задач проекта.
Пример и первое задание:
Написать микро плагин который:
1. Добавляет дополнительный размер для ресайза картинок 1200*585px + crop
2. При ресайзе переопределяет стандартное поведение ресайзера вордпрес что б
2.1 Обрезать картинку к необходимому соотношениюсторон(240 : 116) даже если онаменьше 1200px (По умолчанию вордпрес игнорирует обрезку для картинок меньшеуказанных размеров)
2.2 При обрезке отрезать верхнюю и нижнюю часть симметрично, так что вобрезанную картинку попал вертикальный центр исходного изображения.
Пригодится вот этот фильтр: image_resize_dimensions
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