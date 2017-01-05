eternalN

Константин eternalN

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Здравствуйте! Я ответственный web-дизайнер акцентирующий свое внимание прежде всего на качество выполнения проектов.

О себе:

  • Делаю уникальный адаптивный дизайн под любые разрешения экрана.
  • Знание модульных сеток для удобной верстки и работы верстальщиков.
  • Современный и визуально опрятный дизайн.
  • Понятное оформление слоев в Photoshop.
Работаю по заполненному вами ТЗ (техническому заданию), где вы описываете все имеющиеся у вас мысли и пожелания по будущему проекту. Желательно описать все понятным языком и собрать дополнительные материалы: фото, тексты, элементы дизайна, и.т.д. это значительно повлияет на будущий вид проекта. Говорите обо всех нюансах которые Вы хотите увидеть в дизайне, даже если они вам кажутся глупыми)

Жду интересных проектов и предложений. Пишите, буду рад сотрудничеству. 

Skype - ganss14

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Отзывы заказчиков

scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта-каталога
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Быстро, качественно. Очень рекомендую Константина.
Коммуникабельный и хороший заказчик, четко и доходчиво объяснил задание. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Сайта (Танцевальная школа)
Спасибо Константину за сотрудничество. Работа выполнена раньше срока. К дополнительным переработкам отнесся с пониманием и сделал все, так как я хотел. Результатом сотрудничества доволен.
Алексей приятный заказчик, было понятное и адекватное тз! Оплата вовремя без задержек. Рекомендую без всяких вопросов.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
нет рейтинга