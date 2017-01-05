Здравствуйте! Я ответственный web-дизайнер акцентирующий свое внимание прежде всего на качество выполнения проектов.

О себе:

Делаю уникальный адаптивный дизайн под любые разрешения экрана.

Знание модульных сеток для удобной верстки и работы верстальщиков.

Современный и визуально опрятный дизайн.

Понятное оформление слоев в Photoshop.

Работаю по заполненному вами ТЗ (техническому заданию), где вы описываете все имеющиеся у вас мысли и пожелания по будущему проекту. Желательно описать все понятным языком и собрать дополнительные материалы: фото, тексты, элементы дизайна, и.т.д. это значительно повлияет на будущий вид проекта. Говорите обо всех нюансах которые Вы хотите увидеть в дизайне, даже если они вам кажутся глупыми)

Жду интересных проектов и предложений. Пишите, буду рад сотрудничеству.

Skype - ganss14