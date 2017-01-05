Здравствуйте! Я ответственный web-дизайнер акцентирующий свое внимание прежде всего на качество выполнения проектов.
О себе:
- Делаю уникальный адаптивный дизайн под любые разрешения экрана.
- Знание модульных сеток для удобной верстки и работы верстальщиков.
- Современный и визуально опрятный дизайн.
- Понятное оформление слоев в Photoshop.
Жду интересных проектов и предложений. Пишите, буду рад сотрудничеству.
Skype - ganss14
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Портфолио
- Интернет-магазин детских часов (Лендинг)431 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Быстро, качественно. Очень рекомендую Константина.
Ответный отзыв
Коммуникабельный и хороший заказчик, четко и доходчиво объяснил задание. Было приятно сотрудничать.
$250
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Константину за сотрудничество. Работа выполнена раньше срока. К дополнительным переработкам отнесся с пониманием и сделал все, так как я хотел. Результатом сотрудничества доволен.
Ответный отзыв
Алексей приятный заказчик, было понятное и адекватное тз! Оплата вовремя без задержек. Рекомендую без всяких вопросов.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
нет рейтинга